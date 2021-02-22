"الدفاع" تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بمدينة "سلطان الطبية العسكرية" بالرياض

انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي الوزارة وذويهم

دشن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, مركز التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ويأتي تدشين المركز انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة, حيث جُهز (16) مركزًا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.