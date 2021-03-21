بالفيديو.. طيران "التحالف" يسند الجيش اليمني ويقصف مواقع حوثية عدة بمأرب

المقاطع أظهرت استهداف أهداف عسكرية بشكل دقيق وتدمير مخازن للأسلحة

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد مقاطع فيديو للعملية الجارية في محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني.

وتُظهر الفيديوهات استهداف مقاتلات التحالف مجموعة من الأهداف العسكرية للميليشيات بشكل دقيق وتدميرها.

وأظهرت المقاطع استهداف عدد من مخازن الأسلحة.