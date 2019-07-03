عائلة "خديش" تحتفل بزفاف "عبد الكريم" في الرياض

على كريمة الشيخ "بحاري"

احتفلت عائلة "خديش" بزفاف ابنهم عبد الكريم بن أحمد خديش، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، على كريمة الشيخ حسن بن علي بحاري -رحمه الله-.

حضر الحفلَ جمعٌ من الأهل والأصدقاء، الذين باركوا للعروسين وتمنَّوا لهما حياةً زوجية وأسرية سعيدة.