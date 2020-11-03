حرم خالد الخريجي في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله فوزية بنت فهد بن محمد الدحام حرم خالد محمد الخريجي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليها صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض والدفن بمقبرة الشمال.

وتتقدم أسرة "سبق" بصادق العزاء والمواساة؛ سائلين المولى العفو والغفران.

للعزاء:

جوال خالد الخريجي: 0553199009

سعد بن فهد بن دحام: 0504228088