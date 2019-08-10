شاهد.. دعاة "الإسلامية" يستقبلون أسئلة الحجاج أثناء نفرتهم من عرفة عبر الجوال

أكثر من ٣ آلاف مكالمة خلال نصف ساعة

حرصًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على عدم انقطاع خدمة الهاتف المجاني لتوعية الحجاج والمعتمرين 8002451000 خلال فترة انتقال الدعاة المشاركين في الخدمة من عرفة إلى مزدلفة؛ تم تشغيل الخدمة عبر شبكة الهاتف الجوال من خلال تطبيق خاص بالخدمة.

وعلى الرغم من قصر فترة انتقال الدعاة التي لم تتجاوز نصف ساعة؛ إلا أن المكالمات لم تتوقف خلال الانتقال، وكانت الخدمة ناجحة ومن دون انقطاع ولله الحمد والمنة.

وتواصل الشؤون الإسلامية تقديم خدمات الاتصال المجاني 8002451000 لجميع الحجاج وبلغات عالمية، وبمشاركة كوكبة من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات والدعاة وطلبة العلم وعلى مدار الساعة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 09:41 PM

أكثر من ٣ آلاف مكالمة خلال نصف ساعة

شاهد.. دعاة "الإسلامية" يستقبلون أسئلة الحجاج أثناء نفرتهم من عرفة عبر الجوال

عبدالله العنزي

بعثة المشاعر المقدّسة

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حرصًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على عدم انقطاع خدمة الهاتف المجاني لتوعية الحجاج والمعتمرين 8002451000 خلال فترة انتقال الدعاة المشاركين في الخدمة من عرفة إلى مزدلفة؛ تم تشغيل الخدمة عبر شبكة الهاتف الجوال من خلال تطبيق خاص بالخدمة.

وعلى الرغم من قصر فترة انتقال الدعاة التي لم تتجاوز نصف ساعة؛ إلا أن المكالمات لم تتوقف خلال الانتقال، وكانت الخدمة ناجحة ومن دون انقطاع ولله الحمد والمنة.

وتواصل الشؤون الإسلامية تقديم خدمات الاتصال المجاني 8002451000 لجميع الحجاج وبلغات عالمية، وبمشاركة كوكبة من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات والدعاة وطلبة العلم وعلى مدار الساعة.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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