بمشاركة 50 مختصاً على مستوى العالم.. "التحلية" تنظّم مؤتمر التميز التشغيلي الدولي

لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية

ينطلق بداية العام المقبل 2022 مؤتمر التميز التشغيلي الدولي الذي تنظّمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دورته الأولى تحت شعار (نحو ريادة عالمية في التميز التشغيلي) خلال الفترة من 10 - 12 يناير، بمشاركة 50 متحدثًا مختصًا من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية.

ويستهدف المؤتمر بحث أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة النظيفة، والاستثمار في البحث والابتكار وانعكاسها على التميز التشغيلي، والأبعاد الاقتصادية والتنموية، إضافةً إلى الاستدامة المالية في المنشآت الصناعية والخدمية، ودور الاقتصاد الكربوني في تحقيق تميز المنشآت.

يأتي مؤتمر التميز التشغيلي الدولي ضمن أحد محاور "التحلية" الإستراتيجية التي تهدف إلى رفع الكفاءة والموثوقية والاستثمار في تميّز العنصر البشري بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة.

يُذكر أن "التحلية" توّجت أرقامها القياسية في التميّز التشغيلي بالحصول على جائزتَي التميز المؤسسي والعملي المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" بعد تحقيقها وفورات تشغيلية تجاوزت 920 مليون ريال سعودي باتباعها نهج الاستدامة المالية كأحد ممكنات أمن الإمداد.