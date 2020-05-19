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ووري جثمانه اليوم بمقابر المعلاة بمكة بعد الصلاة عليه بالحرم

أمير مكة ونائبه يعزيان في وفاة رجل الأعمال "صالح كامل"

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ التعازي لذوي رجل الأعمال صالح كامل الذي وافته المنية أمس الاثنين.

وعبرا عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله له الرحمة وأن يهلمهم الصبر والسلوان.

وقد ووري جثمانه اليوم في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، بعد الصلاة عليه بالحرم المكي الشريف عقب صلاة الظهر.