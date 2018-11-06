"السيسي": الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لأي خطر

طالب الشعوب العربية بأن تكون سندًا لحكامه

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لأي خطر أو تهديد مباشر، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" اليوم (الثلاثاء).

وذكرت الصحيفة أن السيسي سئل عن العقوبات الأمريكية على إيران، قال: "إن عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعًا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".

وطالب الرئيس المصري وفقًا للمصدر نفسه، الشعوب العربية بأن تبقى مدركة ولديها وعي حقيقي لما تمر به المنطقة، وتتكاتف معها وتكون ظهيرًا لحكامها وسندًا لهم".

وقال "السيسي": "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبًا وقالبًا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".