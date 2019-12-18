جدة.. "عمل مكة" ينظم ملتقى القيادات وورشة إستراتيجية الفروع

"البابطين": تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

نظّم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، ملتقى القيادات للمنطقة، وورشة عمل بعنوان "إستراتيجية تحول الفروع"، بحضور المشرف العام على فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر البابطين، بجدة.



قدم "البابطين" في بداية الورشة، شرحًا تفصيليًّا عن الأهداف الإستراتيجية التي أعدّتها الوزارة؛ حيث تسعى لأن تكون أداة تمكين فعالة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني، ومستهدفات الوزارة من خلال تحسين ورفع الكفاءة التشغيلية مع تحسين جودة خدمة العميل.



فيما أكّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة، عبدالله آل طاوي؛ أن الهدف الأسمى من اجتماع هذا اليوم هو وضع لبنات عهد جديد، وبخطط جديدة واستراتيجية جديدة يتم التطلع من خلالها للمستقبل بكل عزم، والنظر بما تم تحقيقه بكل فخر، وذلك بجهود الزملاء العاملين في الفرع للوصول للهدف المنشود وخدمة المستفيدين على الوجه الأمثل.



يشار إلى أن الملتقى صاحبه عدة ورش للعمل والضمان والرعاية والتنمية، حضر هذا الملتقى أكثر من ٨٠ مديرًا ومديرة من فروع وإدارات منطقة مكة.