"بدر بن سلطان" يدشّن 16 مشروعًا تعليميًّا في مكة

بتكلفة 34 مليون ريال

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، 16 مشروعًا تعليميًّا بالعاصمة المقدسة، بتكلفة 34 مليون ريال، يستفيد منها نحو 9330 طالبًا وطالبة.



واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المباني التي جرى ترميمها وتأهيلها، بهدف تحسين البيئة التعليمية.



ويعتبر مجمع "الشرائع 7" الأكبر في هذه المشاريع، فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، ومبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.



وبحسب العرض فإن مدارس النهروان، المتوسطة التاسعة، أنس بن مالك، أم القرى، حراء، ومجمع البحيرات؛ تأهلت ويستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات، وأُنشئت ستة مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وأعيد تأهيل 84 فصلًا في مبانٍ قائمة يستفيد منها جميعًا نحو 2700 طالب وطالبة.