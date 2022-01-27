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أكدت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

النيابة العامة: يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب

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قالت النيابة العامة: يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته، أو غير قابل للصرف، حال توافر سوء النية عند الإقدام على ارتكاب أي من ذلك.



وتابعت: تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.