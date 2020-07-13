"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية

"جيبريسوس" اعتبر أن عدداً منها يسير في طريق خاطئ

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءاً، إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة في جنيف: "اسمحوا لي أن أكون فجاً في صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

وأشار إلى أنه إذا لم تتبع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال.