فريق طبي بالخرج ينجح في توليد مريضة مصابة بكورونا

تعامل فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في الخرج، بنجاح، مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وتطبيق أعلى الاحترازات لضمان سلامة الأم والجنين في آنٍ واحد.

وتمّت الولادة بشكل طبيعي وجرى إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.