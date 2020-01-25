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قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء.. تدني الرؤية الأفقية

"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات "ينبع والعيص وبدر ووادي الفرع"، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.