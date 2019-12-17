بين الهلال ونهائي كأس العالم للأندية .."جيسوس" وفلامينغو البرازيلي

نصف النهائي .. عند الساعة 8:30 مساء اليوم الثلاثاء

يواجه فريق الهلال مساء اليوم الثلاثاء نظيره فلامينغو البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2019 ، وذلك على أرض ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة 8:30 مساءً ( بتوقيت مكة المكرمة).

يأمل الهلال (بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة 2019) تخطي عقبة فلامينغو وبلوغ النهائي من أجل تسجيل إنجاز غير مسبوق للأندية السعودية، وسيكون في حال تأهله ثالث فريق عربي يصل لنهائي الحلم في مسيرة البطولة بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

الهلال وصل نصف النهائي بعد أن تخطى بطل إفريقيا الترجي التونسي بهدف وحيد، بينما تأهل فلامينغو مباشرة لنصف النهائي، لذا فإن الأزرق وصل بعد أن بذل مجهودًا كبيرًا وأداءً عاليًا أمام الترجي، قد يؤثر عليه أكثر من الناحية البدنية، كما خسر خدمات "المحور المؤثر" محمد كنو، الذي خرج بالبطاقة الحمراء أمام الترجي.

ويسعى المدير الفني للهلال الروماني "رازفان" إلى المفاضلة بين الزج بالإيطالي "جيوفينكو" والبرازيلي "إدواردو"، ومن المتوقع أيضًا أن يدفع بالفرنسي "قوميز" من بداية المباراة أيضًا، من أجل تخفيف عبء هجوم فلامينغو على الدفاع الهلالي، بالإضافة إلى مساندة خط الهجوم من قِبل البيروفي المميز "كاريو "، كما يشهد حارس الفريق عبدالله المعيوف تحسنًا في مستواه، بل بات مصدر اطمئنان.

في الجانب الآخر يعرف المدير الفني لفلامينغو البرتغالي " جيسوس" بعض خفايا وأسرار الهلال من حيث القوة والضعف نظرًا لقيادته الفريق الأزرق في وقت سابق، وهذا ما يخشاه الهلاليون، إذ يلعب الفريق اللقاء وأوراقه شبه مكشوفة للطرف الآخر.