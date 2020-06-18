لبنان: 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1495 حالة

سجّل لبنان اليوم، ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ خمس منها من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وحالة من الوافدين مؤخّرًا من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1495 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1461 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 944 حالة.