مصدر مسؤول لـ"سبق": لا يوجد أي ارتباط بين المخالفات المرورية والسجل المدني

تسديدها ليس شرطاً لإتمام إجراءات الأحوال المدنية

قال مصدر مسؤول في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا صحة للأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تشترط تسديد المخالفات المرورية لتجديد "بطاقة الهوية" للمواطنين.

وأضاف المصدر لـ"سبق": أنه "في كل الإجراءات التي تخص الأحوال المدنية، لا يشترط فيها تسديد المخالفات المرورية، ولا يوجد أي ارتباط في الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية مع المخالفات المرورية".