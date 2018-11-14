"الطلحي" إلى رتبة "رائد" بشرطة الليث

قلَّد مدير شرطة محافظة الليث العقيد على بن سالم الشهري، النقيب سلطان بن عوض الطلحي رتبته الجديدة (رائد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وبهذه المناسبة عبّر الرائد سلطان الطلحي، عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، مؤكداً أنها ستكون دافعاً لمواصلة العطاء بجد وإخلاص.