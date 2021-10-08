في مشاركتها الأولى.. كيف استطاعت "نورة" استقطاب زوار معرض الكتاب؟

عبر منصة بدأت كشخصية افتراضية لاسم فتاة تواجه مشكلة في البزنس

في مشاركتها الأولى بمعرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض؛ استطاعت منصة "بزنس نورة" أن تستقطب الزوار وتجذبهم للتعرّف على مبادراتها والاستفادة منها.

"سبق" زارت الجناح، وحاولت معرفة تفاصيل المشاركة الأولى وانطباعاتها، ومن هي نورة صاحبة البزنس.

مديرة قسم التواصل في منصة "بزنس نورة" سهير أزيبي قالت لـ"سبق": سعداء جداً بهذه المشاركة الأولى لنا في المعرض، ولمسنا الأصداء من قِبل الزوار للاستفادة من المبادرات المقدّمة، والتي تأتي امتدادًا لأعداد المشتركين في المنصة من رواد الأعمال والمهتمين والبالغ عددهم 25 ألف مشترك يحصلون على خدمات مختلفة في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت: المنصة قُدِّمت كمبادرة ريادية في 2016، وجاء اختيار اسم "بزنس نورة" كشخصية افتراضية لاسم فتاة تواجه مشكلة في البزنس وتشارك الناس الحلول.

وأردفت "أزيبي": تسعى منصة "بزنس نورة" للتطور ونقل المعرفة وإثراء المحتوى العربي في الأعمال، ولدينا الآن مطبوعان؛ الأول مفكرة ريادة الأعمال 101، وهي عبارة عن خريطة ذهنية صُممت لرواد الأعمال يرتب فيها الشخص جميع المعلومات التي تواجهه.

وتابعت: توفر المنصة خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال تحت قسم "تعلم"، والذي يقدم نماذج تفاعلية ومقالات ومدونات وتجارب خبراء في مجال ريادة الأعمال، تحت إشراف أكثر من 60 كاتباً، بالإضافة إلى قسم "تواصل" ويتضمن أربع خدمات، خدمة إرشاد ومنصة، وخارطة الريادي.

وعن المشاركة؛ قالت "أزيبي": نُقدّم في جناح المنصة بالمعرض مفكرة تفاعلية تحت مسمى "مفكرة ريادة الأعمال 101" وكتاب "ريادة الأعمال ببساطة"، وحظي بتفاعل وإقبال زوار المعرض.