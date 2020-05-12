عشرات القتلى والمصابين في هجومين بأفغانستان.. وطالبان تنفي مسؤوليتها

أحدهما لانتحاري فجّر نفسه خلال جنازة والآخر اقتحام مسلح لمستشفى

كشفت مصادر حكومية أفغانية، عن وقوع هجومين اليوم الثلاثاء، خَلّفا عشرات القتلى والجرحى.

ووقع الهجوم الأول بتفجير انتحاري نفسه وسط جنازة شرقي البلاد، وفقًا للمتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني، قائلًا: "تُظهر المعلومات الأولية أن نحو 40 شخصًا قُتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

وفي الهجوم الثاني، اقتحم مسلحون مستشفى في العاصمة كابل، وفق ما أفادت به مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان وتحدث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية وفق "سكاي نيوز عربية": إن "قواتنا الخاصة في المكان".

وأفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كان المستشفى مليئًا بالمرضى والأطباء، عمت حالة من الذعر في الداخل".

ونفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، أي علاقة لها بذلك الهجوم.