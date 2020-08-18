تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ورياح سطحية على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. يستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.