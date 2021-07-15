"الأرصاد" تنبه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل 7 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة في محافظات: (العلا، والحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) مسببة تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء.

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15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 10:29 AM

الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل 7 محافظات

"الأرصاد" تنبه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة في محافظات: (العلا، والحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) مسببة تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء.

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