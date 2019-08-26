"المرداسي" لمُحبيه: احترموا رغبتي في عدم الحديث عن الماضي .. صفحة وانطوت

شكر الجميع وقال: أنا مواطن مُحب لبلدي ولا يمكن أن أتكلم أو أحد من أسرتي عن شيء

قال الحكم الدولي السابق فهد المرداسي؛ إنه ‏يتمنى من جميع المُحبين والرياضيين أن يحترموا رغبته في عدم الحديث عن الماضي، موضحاً أنها صفحة وانطوت، مبيناً أنه حالياً يريد فقط التركيز على عمله كمحلل تحكيمي،

جاء ذلك خلال برنامج الدوري مع وليد الفراج على قناة SBC السعودية؛ حيث قال "المرداسي": "حديثي حالياً ومستقبلاً سيكون فقط عن الحالات التحكيمية، ولن أتحدث عن الماضي أو عن أي شيء حدث".

وأضاف: "أنا مواطن سعودي مُحب لبلدي الذي أكل من خيراتها ولا يمكن أن أتكلم أو أحد من أسرتي عن شيء حدث في الماضي"، وقدّم شكره للجميع.

وكان برنامج "الدوري مع وليد" الذي يبث عبر قناة SBC، قد أعلن انضمام الحكم فهد المرداسي؛ ضمن طاقمه كمستشار تحكيمي.

يُشار إلى أن الحكم السابق فهد المرداسي؛ كان قد شارك ضمن طاقم حكام بطولة كأس آسيا 2015 وأيضا ضمن طاقم حكام بطولة كأس العالم تحت سن 20 سنة 2015، وحكّم أربع مباريات من ضمنها المباراة النهائية.

وشارك "المرداسي"؛ في بطولة كرة القدم في الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 2016 في ريو دي جانيرو، وفي عام 2017 شارك في كأس القارات.