تطايروا وتناثرت أغراضهم .. انقلاب "هايلوكس" يُصيب 5 عمال على "حلي - القوز"

فيما تحرّكت فرق الهلال الأحمر للموقع فوراً إثر بلاغ .. و"الصحة": 3 تحت الملاحظة

شهد طريق "حلي - القوز" جنوبي محافظة القنفذة، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل من نوع "هايلوكس - تويوتا" أسفر عن إصابة 5 عمال برضوض وكدمات وإصابات متعدّدة، كما أدّى الحادث إلى تناثر معداتهم وأغراضهم على الطريق الدولي، وتم نقلهم إلى مستشفى جنوب القنفذة العام.

وأكّد مصدر أنه تمّ إبلاغ عمليات الهلال الأحمر في حينه، مفيداً بسقوط عدد من العمال في حادث انقلاب سيارة نقل، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع وعند الوصول اتضح سقوط عدد خمس عمال على الأرض بعد تطايرهم من مركبتهم التي كانت تقلهم، وأدّى الحادث إلى تعدُّد إصاباتهم جميعاً؛ حيث تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى جنوب القنفذة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مزيدٍ من مُلابسات الحادث.

من جانبه، أكّد الناطق الإعلامي لـ "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ أن طوارئ مستشفى جنوب المحافظة استقبل 5 مصابين بحادث مروري، مبيناً أَن اثنين منهم حالتهما مستقرة، بينما ثلاثة مازالوا تحت الملاحظة حتى الآن.