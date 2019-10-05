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مبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر هم في يومهم العالمي

تخصيص "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات في مطار بيشة

خصص مطار بيشة ومكتب الخطوط السعودية في بيشة "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات لإنهاء إجراءات السفر.



وتم وضع تهنئة صوتية داخل صالات المطار، وكذلك داخل الطائرة للمعلمين والمعلمات بمناسبة ‫اليوم العالمي للمعلم.

وثمن العديد من المعلمين والمعلمات بمحافظة بيشة ومراكزها وقراها هذه المبادرة الجميلة من مطار بيشة والخطوط العربية السعودية بمناسبة اليوم العالمي المعلم.