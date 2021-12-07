ضبط 7 مبانٍ مخالفة لاشتراطات الكود السعودي بالطائف

نفذت أمانة الطائف ممثلة في إدارة كود البناء السعودي جولات رقابية ميدانية على المباني تحت الإنشاء والتي صدرت لها رخص بناء وفق متطلبات كود البناء.

جاء ذلك للتأكد من مطابقة تلك المباني لاشتراطات الكود، حيث شملت الجولات الوقوف على 17 موقعاً بأحياء الطائف اسفرت عن ضبط 7 مبانٍ مخالفة لم تلتزم بتطبيق اشتراطات كود البناء السعودي.

وأوضحت أمانة الطائف أن تطبيق الكود يشكل مرجعية فنية هندسية قانونية لتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بعملية البناء والتشييد، فهو يحدد مسؤولية ودور كل من المصمم والمشرف والمقاول المنفذ والمالك، مشيرة إلى أن تطبيق الكود يسهم في تحسين كفاءة المبنى وسلامته واستدامته وتخفيض تكاليف تشغيله وصيانته وترشيد استخدام المياه والطاقة من خلال مواصفات قياسية تحقق توجهات رؤية المملكة 2030.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية ستتواصل على مواقع الإنشاءات بما يعزز التزام المواطنين والمقاولين بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويدعم الحفاظ على سلامة الأبنية والمنشآت، ويمنع التجاوزات للمواصفات الإنشائية.