"الحسيني" مشرفًا على التحرير بجريدة "أم القرى"

بقرار من وزير الإعلام المكلف

أصدر وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتكليف الزميل أشرف بن خالد الحسيني، مشرفًا على التحرير بجريدة "أم القرى".

ويعد الزميل "الحسيني" من الكفاءات الصحفية المتميزة في صناعة الأخبار والتقارير والإنفوجرافيك.

كما أسهم خلال عمله لدى "صحيفة مكة" الورقية منذ 2013، في إعداد تحقيقات استقصائية وإبرازها بنمط صحفي متطور.