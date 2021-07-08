"الزعاق": عدة ذي القعدة 30 يوماً.. والوقوف بعرفة الاثنين 19 يوليو

غرة ذي الحجة الأحد المقبل وعيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً، وعليه سيكون يوم الأحد 11/ 7/ 2021 غرة ذي الحجة.

ولفت "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" إلى أن يوم الاثنين 19/ 7/ 2021 سيوافق الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20/ 7/ 2021 هو عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.

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08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 11:19 AM

غرة ذي الحجة الأحد المقبل وعيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

"الزعاق": عدة ذي القعدة 30 يوماً.. والوقوف بعرفة الاثنين 19 يوليو

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً، وعليه سيكون يوم الأحد 11/ 7/ 2021 غرة ذي الحجة.

ولفت "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" إلى أن يوم الاثنين 19/ 7/ 2021 سيوافق الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20/ 7/ 2021 هو عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.

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