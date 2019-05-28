السعودية تحقق قفزة نوعية بـ"13" مرتبة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019.. وتحقِّق المركز الـ26

مسجِّلة أفضل تقدُّم على مستوى الدول التي شملها التقرير

حققت المملكة العربية السعودية أكبر تقدُّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية؛ إذ حصلت على المرتبة الـ(26) متقدمة بـ(13) مرتبة عن العام الماضي. كما احتلت السعودية المرتبة الـ(7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية (63 ( دولة على مستوى العالم. وقد تحسن ترتيب السعودية في (3) محاور، هي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ25، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38).

كما أكد معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن تحسُّن ترتيب السعودية في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من (40) جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات السعودية لخدمة بيئة الأعمال في السعودية، ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 .

وأوضح القصبي أن المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه مؤخرًا بموجب قرار مجلس الوزراء يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب السعودية في التقارير العالمية، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.

يُذكر أن السعودية أُدرجت رسميًّا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017.

ويقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًّا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.