رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه احترازياً عقب زيارة لإيطاليا

أشار إلى مواصلته أداء واجباته رغم "كورونا"

ذكر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، اليوم (الثلاثاء)، أنه وضع نفسه في عزلة بمنزله في بروكسل كإجراء احترازي بعد أن سافر إلى إيطاليا.

وأفاد "ساسولي" الذي يحمل الجنسية الإيطالية في بيان أوردته "رويترز" بأنه "سيواصل العمل وأداء واجباته فلا يمكن لفيروس كورونا أن يقف في طريق الديمقراطية".

وأضاف أن البرلمان الأوروبي قرر أمس تقليص اجتماعه الشهري؛ بسبب مخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا وسط مئات المشرعين الموجودين في مكان واحد.

وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة بكامل هيئة البرلمان في مدينة ستراسبورج الفرنسية، لكنها ألغيت؛ بسبب مخاوف من أن يزيد السفر إلى هناك مخاطر انتشار الفيروس.