"جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً

قال: المدارس آمنة والحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "نأمل حقا في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة"، وأوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك، جاء ذلك ردّاً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد وفق "رويترز".

وتابع: "ليس لديّ شك في أن المدارس آمنة، وأن التعليم أولوية"، وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.

فيروس كورونا الجديد

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03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 02:15 PM

قال: المدارس آمنة والحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام

"جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "نأمل حقا في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة"، وأوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك، جاء ذلك ردّاً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد وفق "رويترز".

وتابع: "ليس لديّ شك في أن المدارس آمنة، وأن التعليم أولوية"، وأضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.

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