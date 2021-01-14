26 ألف مستفيد من عيادات مستشفى النماص خلال 2020

قسم التغذية قدم 200 ألف وجبة

أوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى النماص العام، خلال العام الماضي 2020م، بلغ 26495 مستفيدًا.



وأجرى المستشفى خلال تلك الفترة 565617 فحصًا مخبريًّا، و1119 وحدة دم تم سحبها، كما جرى التعامل مع أكثر من 81 ألف وصفة طبية.



وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 5 آلاف جلسة، استفاد منها 1973 مستفيدًا، وقدمت الخدمة الاجتماعية بالمستشفى خدماتها لـ2999 مستفيدًا.



كما تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الأشعة الـ20 ألف مستفيد، وقدم قسم التغذية أكثر من 200 ألف وجبة.