أمانة الرياض: إغلاق 1178 منشأة وتحرير 441 مخالفة خلال أسبوع

قالت: أعينٌ تُراقب وأيادٍ تُخالف وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في الاشتراطات

أعلنت أمانة الرياض، إغلاق 1178 منشأة خلال أسبوع أثناء تنفيذها 57 ألف جولة رقابية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لأن #صحتكم_أمانة.. أعينٌ تراقب الالتزام بالتعليمات، وأيادٍ تُحرر المخالفات، وأخرى تغلق المنشآت المتهاونة في تطبيق الاشتراطات.

وأضافت أن المخالفات المحررة بلغت 441 مخالفة خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2021م.