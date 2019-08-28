شح التمويل يهدد بقطع أذرع إيران بالمنطقة.. وهذه حيلة حزب الله الجديدة

جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران

كشف تقرير أمريكي لجوء ميليشيات حزب الله اللبناني إلى طرق جديدة للبحث عن مصادر لتمويل أنشطته التخريبية في المنطقة؛ حيث تستغل الميليشيات عددًا من منصات التواصل الاجتماعي، لنشر حملاتها وإطلاق حملات للتبرع بالأموال تحت مظلة العمل الخيري.

وعزز التقرير ذلك بعد أن تلقّت أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، ضربات مالية موجعة، من جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وبحسب ما ذكرته "رويترز" نقلًا عن الموقع؛ فقد صارت الميليشيات تبحث عن حلول حتى تمول نفسها بعدما تقلّص الدعم الإيراني الذي كان يتدفّق بسخاء خلال العقود الماضية.

وبهذه الطريقة تمكّنت ميليشيا حزب الله من بناء شبكة تمويل عابرة للقارات، عبر عدد من الأنشطة قوامها التهريب وغسيل الأموال والمخدرات وغيرها، من خلال معاملات مالية يصعب تعقبها.

وبحسب المعلومات لم تكتفِ الميليشيا بهذا القدر، بل بحثت ولا تزال عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها والتسويق لدعايتها، فدخلت إلى فضاء المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم تعقب شركات مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات التنظيم المباشرة، إلا أنه تمكّن من استغلال عشرات الحسابات على الإنترنت، لنشر دعايته بادعاء المقاومة، وإطلاق حملات تمويل تحت مظلة العمل الخيري.