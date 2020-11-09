خلال 48 ساعة.. حجز أكثر من 90% من مشروع "المهندية" السكني بالرياض

يتميز بتكامل بنيته التحتية وخدماته من "كهرباء ومياه وصرف صحي"

أعلنت شركة "ثبات المسكن العقارية"، المطور لمشروع "المهندية" السكني، ضمن ضاحية الجوان، في الرياض، عن حجز أكثر من 90% من وحدات المشروع البالغ عددها 628 فيلا، وذلك في غضون 48 ساعة فقط من طرح المشروع على منصة برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأكدت "ثبات المسكن" أن هذا النجاح هو امتداد لمسيرة مميزة بدأتها الشركة، بعد نجاح مشروعها الأول "مدّ" السكني في الدمام.

وأشارت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع "المهندية" هي شركة "ثبات" المصنفة كمقاول أول وهي الشركة التي نفذت مشروع ملعب الجوهرة إضافة إلى العديد من المشاريع الكبرى بالسعودية، وهو ما يؤكد المستوى المميز لفلل مشروع "المهندية" والتي طرحت بنموذجين هما "نجد" و"العالية" بتصاميم عصرية تلفت الأنظار وتراعي متطلبات الأسر السعودية في الوقت ذاته.

وبدأ حجز الوحدات السكنية، فور طرح مشروع "المهندية" على منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، ليصل إجمالي الحجوزات إلى 90%، كما عرضت شركة "ثبات المسكن" مشروع "المهندية" في مركز سكني الشامل بالرياض، لتقديم شرح واف عنه وإنهاء إجراءات من قام بالحجز.

ويمتاز مشروع "المهندية" بتكامل بنيته التحتية وخدماته من؛ كهرباء، ومياه، وصرف صحي، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة؛ لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلبي متطلبات السكن الراقي.

ويقع المشروع على بعد 10 دقائق من مطار الملك خالد الدولي، و15 دقيقة من جامعة الأميرة نورة، وبين مجموعة من محطات المترو شمال الرياض وبأسعار تبدأ من 750 ألف ريال.