24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بكورونا بكل منها

و8 مدن تسجل إصابتين بكل واحدة

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقًا لإحصاءات "الصحة" فقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ24 التالية: (أبها، النعيرية، سلوى، المذنب، رياض الخبراء، خيبر، الخرمة، القريع، القري، بلجرشي، تيماء، ضباء، الوجه، تريبان، سكاكا، القريات، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، المزاحمية، الرين، السليل، وثيلان، مرات).

كما تم تسجيل إصابتين في كل مدينة من الـ8 مدن التالية: (المجاردة، القرية العليا، صفوى، عنيزة، صبيا، حفر الباطن، عرعر، رفحاء).