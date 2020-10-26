"شرطة مكة" تحدِّد هوية متهم في قضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل

جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداوُل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل.

وأضاف الرائد الغامدي بأنه تم تحديد هوية المستغيث، والمتهم بالتحرش، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.