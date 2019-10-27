تأخير طرح تذاكر "النصر والهلال" يفشل في حمايتها من السماسرة

سعر التذكرة قفز في السوق السوداء إلى 140 ريالاً

كشف عددٌ من سماسرة السوق السوداء عن ارتفاع قيمة تذكرة مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، التي ستقام مساء اليوم الأحد، إلى 140 ريالاً للتذكرة، رغم طرح التذاكر قبل اللقاء بـ24ساعة فقط لحمايتها من الترويج لها في السوق السوداء، إلا أن عددًا من المواقع عجّت بالإعلانات حول بيعها بأسعار مضاعفة، قفزت إلى ما نسبته 200 %!

وكانت "سبق" قد تواصلت مع عدد من السماسرة الذين عرضوا تذاكر المباراة من خلال الشبكة العنكبوتية، وبلغت قيمة التذكرة للدرجة الموحدة للأفراد 140 ريالاً في السوق السوداء بدلاً من 50 ريالاً، وهي السوق التي تنشط بشكل كبير مع المباريات الجماهيرية.

وكانت "صلة" قد طرحت تذاكر مباراة الديربي مساء أمس السبت، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات 50 ريالاً، وموحدة الواجهة Eبـ200 ريال، وموحدة الواجهة F-D بـ150 ريالاً.

فيما جاءت أسعار التذاكر الذهبية للأفراد والعائلات بـ1500 ريال، والفضية للأفراد 800 ريال. أما فضية العائلات فتكلفتها 700 ريال، وتم تحديد أسعار التذاكر البلاتينية أفراد بلس بـ3500 ريال، والبلاتينية للأفراد والعائلات بـ2500.

كما قامت إدارة الهلال بالاتفاق مع شركة صلة بتأخير طرح التذاكر؛ لتكون قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة، مع منح كل مشجع ثلاث تذاكر فقط كحد أقصى سعيًا منها للحد من انتشارها في السوق السوداء، ولضمان وصولها إلى جماهير الفريقين بالسعر الرسمي.

يُشار إلى أن الهلال يدخل المباراة وهو متصدر سلم ترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات خاضها. أما النصر فخاض ست مباريات فقط، ويحتل المركز السادس بـ11 نقطة.