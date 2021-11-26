غداً الاتحاد الآسيوي يعقد الجمعية العمومية الـ31 بحضور 47 اتحاداً وطنياً

يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غداً، اجتماع الجمعية العمومية الـ31 برئاسة معالي رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور 47 اتحاداً وطنياً .



وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم أن الاجتماع يمثل فرصة متجددة لإظهار وحدة أسرة الكرة الآسيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي لم تكن عائقاً أمام مزيد من العمل الدؤوب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتوسع في بناء الشراكات والتخطيط والحرص على ديمومة المسابقات الكروية.

وأوضح معاليه أن القارة الآسيوية تعيش أقوى مراحلها الكروية بعد أن تجسدت الوحدة الكروية الآسيوية في مواجهة تحديات أزمة كوفيد- 19، مواصلة مسارها الثابت لجعل المستقبل هو آسيا، عبر مواصلة المسابقات الكروية، وتنامي الشراكات الإعلامية داخل وخارج القارة، والنجاح اللافت في وضع الخطط والتنسيق المشترك مع الاتحادات الوطنية والذي أثمر عن معطيات وأرقام مبهرة حققت الأهداف المرسومة في أحد أصعب المراحل التي مرت على العالم.

وأضاف: " تماسك الكرة الآسيوية وصلابة مساراتها الإدارية والفنية والتنظيمية جعلها قبلة الاستضافات الكروية الناجحة قارياً ودولياً، بفضل التلاحم والأجواء الإيجابية وارتفاع مستوى العمل المشترك والإيمان بوحدة الهدف بين الاتحاد الاسيوي والاتحادات الوطنية، مما خلق حراكاً كروياً متواصلاً وبأعلى معايير الجودة المطلوبة .

وقال " ننظر بكل فخر لما حققناه جميعاً ونعتز بكل تقدير بالجهد والعمل والتخطيط والمشاركة البناءة من قبل الاتحادات الوطنية، ولجان وإدارات وأقسام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، ونثق بأننا نمضي بثبات تام للتناغم مع كافة المتغيرات بعزم التجديد والتطوير وتنمية مصادر القوة ".

واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائلاً " أفقدتنا أزمة كوفيد 19 فرصة التواصل المعتاد عن قرب في مثل تلك الاجتماعات، لكن منجزاتنا المشتركة أثبتت أن لغة النجاح هي عنوان تواصلنا الثابت دوماً أمام كل الظروف، الأمر الذي يجعلنا اليوم أقوى وأكثر دافعية وأعلى همة، وأعمق وحدة وتلاحم تفخر بها القارة الآسيوية ".

وستشهد أجندة الاجتماع الحادي والـثلاثين للجمعية العمومية العادية مناقشة العديد من الموضوعات وأبرزها المصادقة على محضر كونغرس الاتحاد الآسيوي العادي الثلاثين الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 7 ديسمبر 2020 و الاطلاع على تقارير اللجان العاملة و المصادقة على بيانات التدقيق المالي لعام 2020م،كما ستتم المصادقة على الميزانية المقبلة 2021-2022 والتصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومناقشة اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي من كونغرس الاتحاد الآسيوي، إضافة للنظر في المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء، وأعضاء المكتب التنفيذي ،إضافة إلى تعيين المدققين الخارجيين للدورة المقبلة 2021-2024.