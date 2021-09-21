"مرور العاصمة المقدسة" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو أثناء التفحيط ويسير بلا لوحات

ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم ممارس التفحيط، ويسير بدون لوحات؛ معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".