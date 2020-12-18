شاهد.. مشاركات مؤثرة بملتقى التميز لذوي الإعاقة ومسابقة بجوائز قيمة

مواكبة لليوم العالمي وضمن المسؤولية الاجتماعية لـ"تعارفوا".. توعية أسرية

نظّم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ملتقى التميز لذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا؛ بحضور عدد من الملهمين وأصحاب التجارب الإيجابية، مع نقله للمجتمع عبر برنامج الزوم واليوتيوب وبرسكوب في "تويتر".

ويأتي هذا الملتقى مواكبًا لليوم العالمي للإعاقة وضمن المسؤولية الاجتماعية لمركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، في توعية وتثقيف الأسر للعناية بذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة العظيمة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وقد كان ضيف الشرف في الملتقى محمد الشريف عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي شد الحضور والمتابعين بأسلوبه الإنساني الفريد وتجربته الرائعة.

كما تحدّث الناشط أحمد زايد، وكان مؤثرًا في تجربته، وتم عرض تجربة وفاء العبيدي وهي كاتبة وأول سعودية من ذوي الإعاقة تخوض تجربة الطيران الشراعي في الشرق الأوسط، كما تحدثت وفاء آل معمر والدة الطفلة الملهمة جيهان القحطاني التي شدت الحضور لتجربة جيهان، وأعطت المثل العظيم للأسرة الرائعة في رعايتها لجيهان وهي تجربة تستحق أن تروى ويطّلع عليها المسؤولون عن قطاع الإعاقة في المملكة؛ لما حملته من مقترحات وآراء إيجابية مع تأثر الحضور والمتابعين بما طرحته وفاء.

وتحدث في الملتقى الدكتور عثمان العثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم والذي غالب دموعه متأثرًا من طرح المتحدثين لتجاربهم، وبالخصوص محمد الشريف حيث حضر إلى منصة المقدمين وقبّل رأسه أمام الحضور في موقف لقي الإشادة والتصفيق، كما تحدث رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري د.سعود المصيبيح والمديرة التنفيذية للمركز فاطمة أبو طالب وراشد السيف المدير التنفيذي لجمعية جسر للأعمال التطوعية.

وقد حَظِيَ الملتقى باهتمام الوزير سعود المتحمي أمين عام "موهبة" الذي أبدى إعجابه بفكرة الملتقى وبأهمية عقد ملتقى عن الموهبة والإعاقة وتواصل الدكتور نزيه العثماني نائب الأمين العام لموهبة مع رئيس مركز تعارفوا؛ مبديًا استعداد موهبة للتعاون، وتمثل ذلك في حضور عبدالله الزير مدير الشراكات لموهبة، وألقى كلمة رائعة عن جهود موهبة في العناية بالموهوبين من ذوي الإعاقة.

وكان من أجمل ما حفل به الملتقى موقف جميل؛ إذ روى محمد الشريف عن موقف له قبل سنوات في الانتقال من مكان إلى آخر وهو على مقعده المتحرك، وكان ينتظر لفترة سيارة أجرة إذ بادر أحد المواطنين بنقله في سيارته وكان هذا المواطن هو عبدالله الزير من "موهبة" الذي كان جالسًا في الصف الأول ولم يلتقيا منذ ذلك الموقف؛ فكان الحدث مؤثرًا وحفل بالإشادة والثناء لهذه المصادفة الجميلة، وقد أدار الحوار بكفاءة عالية المستشار مسفر الهزاع.

وفي نهاية اللقاء، تم تدشين مسابقة التميز لذوي الإعاقة وأسرهم، التي تُعد مسابقة رائدة تهتم بذوي الإعاقة من خلال أسرهم والبحث عن التميز في التعامل مع أبنائهم خلال جائحة كورونا، التي تهدف إلى تعزيز الأهمية الكبرى للأسرة لتأهيل الأبناء تربويًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا.

وفتح المجال عبر شروط المسابقة لمن يرغب بالمشاركة عبر تعبئة استبيان، وإرسال صور ومقطع فيديو عن ما تم عمله للابن والتحسن الذي حصل له، وقدّمت "الجاسر الإنسانية" جوائز قيمة ضمن رسالتها الوفية والعظيمة لدعم الفعاليات الإنسانية؛ حيث يرأس لجنة التحكيم الدكتور عثمان العثمان، بالإضافة إلى يوسف القبلان، فاطمة أبو طالب، يحيى القحطاني.

وقد أسهم في تنظيم الملتقى كل من: المدير التنفيذي: فاطمة أبو طالب، الأخصائية الاجتماعية ربا الزهراني، الأخصائية النفسية نوره العجلان، الأخصائية الاجتماعية منى المرزوق، سارة العجلان، مسفر الهزاع، دكتورة نجوى فؤاد الثقفي، يحيى القحطاني، الأخصائية النفسية نوف أبو شارب، منى حمد أبو شنق، علي الزهراني، الأخصائية الاجتماعية دلال العموش، عبدالعزيز الجريد، محمد الحمادي، ناظر الحمادي"، وقام بعمل التصوير ومونتاج الفيديو المصور المبدع عبدالله المصلوخي.