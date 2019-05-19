طالبات "هندسة الطائف" يبتكرن بمشروعات التخرج والطلاب يحصدون الجوائز

خلال الحفل السنوي وعلى جوائز (بي آي إيه سيستمز)

تجاوزت طالبات كلية الهندسة بجامعة الطائف عامهن الأول بعرض ابتكاراتهن الهندسية إلى جانب ابتكارات طلاب الكلية، خلال الحفل السنوي لمشروعات التخرج المتميزة على (جائزة بي أيه إي سيستمز) السعودية للتميز في مشاريع التخرج والمعرض المصاحب في موسمه الثالث، فيما وزعت الجوائز على الطلاب الفائزين بالجائزة.



وتأتي مشاركة طالبات الهندسة في الحفل السنوي لمشروعات التخرج والمعرض المصاحب بعد استحداث جامعة الطائف تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، للمرة الأولى، في العام الدراسي المنصرم ١٤٣٩/ ١٤٤٠.



وشمل المعرض المشروعات الطلابية المقدمة على نماذج متميزة في التطبيقات الهندسية في عدد من التخصصات الدقيقة، مثل: الطاقة المتجددة والمستدامة وتقنية النانو، والذكاء الصناعي والتحكم الآلي، وتقنية الاتصالات والإلكترونيات، والطرق والمدن الذكية والصناعية، وغيرها من المشروعات البحثية التي أسهمت بخطوات جادة نحو مجتمع متميز وبأيدي شابة طموحة، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030.



وشهد الموسم الثالث تفاعلاً كبيراً من طلاب وطالبات كلية الهندسة، إذ قدم أكثر من ٥٠ مشروعاً للتنافس على الجائزة في بيئة أكاديمية تعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب الكلية بالجامعة، حيث تسهم شركة (بي أيه إي سيستمز) السعودية بتقديم الدعم اللازم لهذه المشروعات.



وتضمنت المشروعات الفائزة مشروع "تصميم جيل جديد من دائرة مولد النبضي لملف روجوسكي"، حيث تم استخدامه فعلياً في تطبيقات تحديد مكان العطل في شبكات توزيع القدرة الكهربائية الذكية.



كما تضمنت مشروع نظام روبوت ذكي لإزالة الغبار من الألواح الشمسية الكهروضوئية بتكلفة قليلة وأداء عالي، حيث قدم النظام تحسينًا فعالًا في كفاءة الألواح الكهروضوئية بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة، مقارنةً بالحالة المتربة بالكامل، ولا يستهلك إلا 0.59 في المئة فقط من الطاقة الشمسية المولدة أثناء التنظيف.



واشتملت المشروعات الفائزة أيضاً على مشروع تصميم وتنفيذ نظام ذكي لإدارة الحشود باستخدام مجسات كهروضغطية، من خلال استخدام جيل جديد من المعايير التي تنبه وتحذر المشاة وبعض المركبات، وترشدهم إلى طرق أفضل تصل إلى الوجهة نفسها، وقد صُممت سابقًا لتقليل التدفق، وبالتالي تقليل حركة مرور المشاة، ويفيد المشروع في خدمة ضيوف الرحمن الذين تستقبل أعدادًا كبيرة منهم.



وفاز أيضاً بجائزة (بي أيه إي سيستمز) مشروع ابتكار نماذج جديدة باستخدام الشعاع المركبة الملموسة والتي تهدف لتقليل الوقت والتكلفة في مشروع البناء، وتحتوي على مركب خاص من الصلب والخرسانة الذي يكون فيه نظام المقاومة عبارة عن هيكل تروس يتكون وتره القاع من لوحة فولاذية، ونفذ برنامج تجريبي لدراسة ميكنة الفشل لكل نوع من نماذج الشعاع.



وتتمثل ميزة النوع الأول في تقليل الوزن والتكلفة، بينما يعمل نظام الحزمة الثانية على مرحلتين متميزتين مع آليتين مقاومتين مختلفتين، وأظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه باستخدام النوع الأول من الشعاع ذو 10 في المئة من الخرسانة المجوفة، لم يؤثر سلوك الثني؛ في حين أن النوع الثاني من نموذج الشعاع يمكن أن يؤثر على الوقت وتوفير التكاليف بنسبة تصل إلى 30 في المئة تقريبًا.



كما فاز مشروع "نظام روبرت ذكي لتحديد الموقع المناسب لحفرة الانفجار لاستخدامه في تطبيقات التعدين، واستخدم هذا المشروع في منجم الدويحي الواقع في منطقة مكة المكرمة. وتملكه الشركة العربية للتعدين (معادن).



ولوحظت النتيجة الرئيسة عندما يواجه العمال وقتًا عصيبًا للغاية لتحديد المكان المناسب لتفجير الثقوب في الدقة المطلوبة وقدرها (١٥ ملم) بين الثقوب في الاتجاهين.



وصمم الروبرت من طريقة الأتمتة لقياس فتحات الانفجار باستخدام نموذج أولي صغير الحجم لاستخدامه كدليل على المفهوم. بناءً على التصميم وعملية التنفيذ، يمكن تحديد موقع الوظيفة بالدقة المطلوبة وبكفاءة عالية جداً"