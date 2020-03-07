انطلاق بطولة "شهداء الحد الجنوبي٢" ببلدية الحازمي

بحضور أكثر من 1500 مشجع

انطلقت، مساء الجمعة، بطولة "شهداء الحد الجنوبي2" في بيشة، على ملعب بلدية الحازمي الجديد.

جاء ذلك، بحضور أمين أمانة منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ووكيل محافظة بيشة، سعيد بن ناصر، ورئيس المركز، عبدالله بن سعيد بن ضمك، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بالحازمي.

وانتهت مباراة الافتتاح "الجزيرة" و"الحمة"، بفوز فريق الجزيرة بهدفين، وسط أكثر من ١٥٠٠ مشجع.

وقال رئيس البلدية، إبراهيم القرني، إن هذه البطولة وجدت إقبالاً كبيرًا من مراكز محافظة بيشة، ويشارك فيها عشرة فرق على مجموعتين.

وتأتي البطولة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية في البلدية، والاستفادة مما تم إنشاؤه من ساحات بلدية تضم ملاعب وحدائق، كما تحمل اسم "شهداء الحد الجنوبي" الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الدين والوطن.

وشكر أمين أمانة منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، رئيس بلدية الحازمي، قائلاً في تصريح خاص: "بيضتم وجهة أمانة عسير والقطاع البلدي، حيث تم تسخير إمكانيات وقدرات بلدية الحازمي لتكريم شهداء الوطن من القوات المسلحة وغيرها من القطاعات".