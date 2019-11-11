"زيارة جار" تنتهي بجثة .. طعنات وذهول وجريمة انتهت فصولها بمستشفى شقراء

الشاب المغدور كان عائداً من سفر والجاني من أقاربه .. فعلها "ابن صاحب البيت"

تُوفي شاب إثر طعنات تلقاها من جاره "ابن عمه" في أحد المراكز التابعة لمحافظة شقراء، بعد محاولات لإسعافه ونقله للمستشفى.

وتعود تفاصيل الحادثة، أن الشاب المغدور قَدِمَ من السفر وزار جاره الذي يعد من أقاربه، وبينما الشاب جالساً في بيت جاره فُوجئ بابن صاحب البيت ينهال عليه بعدة طعنات قاتلة، وسط ذهول من والد الشاب المعتدي وأهل البيت.

وعلى الفور قام الحضور بنقله لمستشفى شقراء العام في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة، تغمده الله بواسع رحمته.

وباشرت الجهات الأمنية بشقراء الحادثة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

طعن شقراء

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11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 08:43 AM

الشاب المغدور كان عائداً من سفر والجاني من أقاربه .. فعلها "ابن صاحب البيت"

"زيارة جار" تنتهي بجثة .. طعنات وذهول وجريمة انتهت فصولها بمستشفى شقراء

صحيفة سبق الإلكترونية

شقراء

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تُوفي شاب إثر طعنات تلقاها من جاره "ابن عمه" في أحد المراكز التابعة لمحافظة شقراء، بعد محاولات لإسعافه ونقله للمستشفى.

وتعود تفاصيل الحادثة، أن الشاب المغدور قَدِمَ من السفر وزار جاره الذي يعد من أقاربه، وبينما الشاب جالساً في بيت جاره فُوجئ بابن صاحب البيت ينهال عليه بعدة طعنات قاتلة، وسط ذهول من والد الشاب المعتدي وأهل البيت.

وعلى الفور قام الحضور بنقله لمستشفى شقراء العام في محاولة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة، تغمده الله بواسع رحمته.

وباشرت الجهات الأمنية بشقراء الحادثة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

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