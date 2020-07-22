رئيس بلدية صامطة يتفقَّد المسلخ النموذجي تمهيدًا لاستقبال الأضاحي

وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

تفقَّد رئيس بلدية محافظة صامطة، الدكتور سالم بن علي بن منيف، اليوم الأربعاء مسلخ البلدية النموذجي، يرافقه مدير إدارة الخدمات، ومدير صحة البيئة بالبلدية.

ووقف "ابن منيف" على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما اطلع على طريقة استقبال الأضاحي خلال أيام العيد من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص، مع وضع لوحات إرشادية، ووجود بيطريين وعمال نظافة لاستيعاب أكبر عدد من الأضاحي.

وشدَّد "ابن منيف" على العاملين بالمسلخ بتكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد، ومضاعفة الجهود المبذولة.

وأكد أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات، وأن البلدية لن تتهاون مع كل من يتساهل في هذا الشأن.

ودعا "ابن منيف" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات التي سيتم التعامل معها فورًا.



