"القحطاني" وكيلًا للخدمات في بلدية خميس مشيط

صدر قرار أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، بترقية المهندس منصور مرعي طراد القحطاني، وكيلًا لبلدية خميس مشيط للخدمات بالمرتبة الثانية عشرة.

ويعتبر المهندس منصور من الكفاءات الإدارية والعملية المميزة في مجال عمله، والذي يسعى دومًا للرقي بمستوى العمل الذي يقدمه بشهادة الجميع.