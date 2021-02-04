كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة و30 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، عن تسجيل 56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1254 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و339 ألفًا و420 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 227563.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 87 وفاة و1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6980؛ فيما إجمالي عدد الإصابات 212679.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 91 وفاة و1367 إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي: إن تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة مجانية من اللقاحات المضادة لكورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، اعتبارًا من منتصف فبراير.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 53 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، خروج 398 متعافيًا من المستشفيات؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة حتى اليوم.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 167525 حالة من ضمنهم 130912 حالة تم شفاؤها، و9460 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 79762 منذ بدء تفشي الوباء.

وأضافت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1448 حالة.

الصين

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الصين سجلت أمس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعًا من 25 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان: إن من بين الحالات الجديدة 17 حالة محلية. ويبلغ حاليًا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89649 حالة؛ بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.