"كورونا" باغت 910 جزائريين خلال يوم

إجمالي الحالات بلغ 68589

سجلت الجزائر 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 68589 حالةً.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الاثنين)، أن الوزارة سجلت وفاة 14 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2168 وفاة.