استشاري: 61 مصابًا بالتصلب المتعدد لكل 100 ألف في المملكة

قال إنه لا إثبات علميًا أن "كورونا" يصيب هذه الفئة أكثر من غيرها

كشف استشاري طب الأعصاب والأعصاب الطرفية وأمراض العضلات بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور ماجد العبدلي، أن عدد المصابين بمرض التصلب المتعدد يبلغ نحو 61 مصابًا لكل 100 ألف في المملكة، حيث إنها تعد الأقل، في ظل وجود نحو 2.5 مليون مصاب بمرض التصلب المتعدد حول العالم.



وذكر "العبدلي" أن مرضى التصلب بكل أنواعه يستطيعون العيش بشكل طبيعي، مطالبًا بالابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومة من المصادر الموثوقة والمختصة، حيث إنه يوجد قرابة 13 علاجًا لمرضى التصلب من شأنها تحسين حياتهم، فيما لا يزال العمل على الأدوية الجديدة قائمًا.



وحول إصابة مريض التصلب المتعدد بفيروس كورونا، أكد "العبدلي" أن ذلك يختلف ما بين مريض وآخر لمرضى التصلب، وتختلف ما بين إصابات طفيفة بحكم المركز العصبي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي إثبات علمي أن فيروس كورونا المستجد يصيب مريض التصلب أكثر من غيره من الأشخاص الطبيعيين، إلا أنه من الفئات المستثناة.

وأفاد بأن مرض التصلب اللويحي يختلف عن التصلب المتعدد الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي المكون من الدماغ والحبل الشوكي والعصب البصري، حيث إن الفئة المصابة بهذا المرض بحاجة إلى العمل عن بعد، وهذا أحد أدوار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد فاطمة الزهراني بدورها، إلى أن الجمعية قدمت الكثير من الحملات التوعوية منذ 13 مارس الماضي، ومن ضمنها "الوعي وقاية" وكلنا برتقالي"، بالإضافة إلى 10 مجموعات على مستوى المملكة عبر الواتس أب نشطة لدعم مرضى التصلب المتعدد.

وحول إصابة مرضى التصلب المتعدد بفيروس كورونا، ذكرت أنه حتى الآن لم تسجل أي إصابة بالفيروس لمرضى التصلب المتعدد على مستوى العالم، حيث إن ذلك يدل على حرص الأطباء والمرضى في حماية أنفسهم.



ومن أبرز التحديات التي تواجههم، أكدت الزهراني أن هنالك معاناة في عدم وجود تسهيلات يومية مثل إصدار بطاقات تخفيض الأجور للمواقف في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعرّض مريض التصلب المتعدد إلى زيادة الأعراض أو الهجمات، موضحة أن الجمعية تشهد انضمام سبعة مرضى جدد كل أسبوع.

ولفتت إلى أن عدم الوعي بمرض التصلب المتعدد يتسبب بمعدل ثلاث حالات انفصال زوجية شهريًا، بالإضافة إلى وقوع المشاكل الأسرية المتعددة بسبب عدم معرفة التعامل مع الزوجة المصابة أو الزوج المصاب، وجهل الأهل بتأثير المرض.



