ليلة تاريخية لـ"كبير آسيا".. الهلال ينتفض ويضرب الجزيرة بسداسية

ضرب موعداً مع تشيلسي الإنجليزي في كأس العالم

حجز فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم مقعده في المربع الذهبي لمونديال الأندية بعدما اكتسح الجزيرة الإماراتي (6-1)، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة واضحة لفريق الجزيرة في الدقائق الأولى ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 14 دقيقة على انطلاقة المباراة عبر لاعبه عبدالله ديابي بعد أن وصلت للأخير تمريرة عرضية من محمد ربيع.

استوعب الهلال صدمة الهدف وبعد دقائق عادوا للنشاط الهجومي الذي اتسم بالسرعة حيث نجح من إحدى المحاولات في تعديل النتيجة عندما انطلق محمد كنو بالسرعة القصوى من الجهة اليسرى وحول كرة عرضية أمام منطقة المرمى ارتقى لها المهاجم المنتقل حديثاً للفريق النيجيري إيغالو وتابعها برأسه في الشباك معدلاً النتيجة عند الدقيقة (34).

بعد هدف التعادل استمرت سيطرة الهلال على مجريات المباراة ولم تكد تمضي سوى 6 دقائق حتى أضاف الهدف الثاني من تمريرة محكمة من سالم الدوسري إلى النجم البرازيلي بيريرا الذي هيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى علي خصيف .

في الشوط الثاني عاد لاعبو الهلال والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما ترجم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط إلى الهدف الثالث وذلك عندما أرسل البرازيلي بيريرا تمريرة مثالية ارتقى لها المتألق محمد كنو فوق الجميع لاستقبال الكرة العرضية ليحولها قوية برأسه داخل الشباك (57).

واستمر الطوفان الهلالي نحو مرمى الحارس علي خصيف وهو ما تكلل بالهدف الرابع بواسطة سالم الدوسري الذي تلاعب بالمدافعين والحارس قبل أن يضع الكرة بكل هدوء وثقة بالشباك (77).

وورفض المهاجم المالي موسى ماريغا إلا أن يضع بصمته، حينما سجل خامس الأهداف بطريقة جميلة داخل شباك الجزيرة في الدقيقة (88).

واختتم النجم البيروفي أندريه كاريلو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس من علامة الجزاء وذلك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع.

وضرب الهلال موعداً في نصف نهائي كأس العالم مع فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا ،الأربعاء المقبل، على ملعب محمد بن زايد.